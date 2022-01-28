Шлеменко рассказал об ожиданиях от боя Дацика и Пулеметчика

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко в пятницу, 28 января, поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева, который пройдет в рамках «Вечера бокса» на РЕН ТВ.

«Я уверен в победе Дацика <…> у него преимущество в весе, опыте. Ну и Слава молодец, прибавляет, приятно посмотреть», — заявил «Известиям» Шлеменко.

Кроме того, боец оценил предстоящий поединок Максима Новоселова и Макса «Топора» Щербакова.

«Здесь сложно сказать, Максу будет сложно боксировать <…> делаю ставку на Топора за счет молодости, за счет меньшего веса, за счет подвижности <…> здесь же бокс, если бы был MMA, было бы ровно наоборот», — заключил Шлеменко.

Отмечается, что в рамках «Вечера бокса» также сразятся Павел Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев.

Ранее в пятницу Дукаев рассказал о тактике на предстоящем поединке, отметив, что начнет атаковать со второго раунда и целью станет печень соперника.

Накануне Пулеметчик поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего поединка с Дациком. По признанию бойца, сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться. Дукаев подчеркнул, что не намерен проигрывать.

Боксер Григорий Дрозд также отмечал, что Дацик набирает обороты и стал понапористей. По его мнению, Дукаев на ринге столкнется с серьезным соперником.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.