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Крепость Чембало в Балаклаве откроют для посетителей

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Средневековую крепость Чембало в Балаклаве откроют для посещения через одну-две недели. Об этом информирует пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«В ближайшее время в планах музея-заповедника — демонтаж строительных лесов на одной из башен Чембало в Балаклаве. Эти работы проведут в течение одной-двух недель, и объект откроют для посещения», — уточнили в пресс-службе.

Затем сотрудники музея-заповедника подготовят экскурсионный маршрут, пишет Крыминформ. Ограничение на посещение крепости Чембало ввели 24 января из-за непогоды и обрушения строительных лесов.

Как стало известно 12 января, мемориальный комплекс «Аджимушкай» возобновил работу в Крыму. По слова гендиректора ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей» Татьяны Умрихиной, выполнены противоаварийные работы по воронке, которая образовалась в результате наводнения. Будет проведено обследование территории возле каменоломен. Музей закрыт для посещения в августе 2020 года из-за провалов и оползней после паводка.

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