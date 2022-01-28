Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-8 под Ульяновском

Телеканал РЕН ТВ публикует видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ульяновской области. На кадрах можно заметить, что у воздушного судна оторван хвост.

Вертолет совершил жесткую посадку ранее в этот день, 28 января. В Минобороны России заявили, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность.

В Минобороны сообщили, что двое членов экипажа Ми-8 получили травмы, один военнослужащий скончался.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов и подготовки к ним»).