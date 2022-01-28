Центр прогресса бокса построят в Нижнем Новгороде

Школа бокса может появиться в Нижнем Новгороде. Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил заявку на выделение участка под строительство.

Нижегородская федерация бокса запросила в аренду без проведения торгов территорию площадью 22,4 тыс. кв. м. Возле дома 352 на Московском шоссе планируется возвести центр прогресса бокса. Стоимость проекта составляет 280 млн рублей. Администрация города поддержала данную инициативу, пишет ИА «НьюсНН».

В Нижнем Новгороде появится 16 воркаут-площадок, заявил ранее директор департамента спорта Юрий Звездин. Так, четыре площадки будут установлены в Автозаводском районе. Еще по две площадки обустроят в Нижегородском, Канавинском, Московском, Советском, Сормовском и Приокском районах.