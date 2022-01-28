Орск получит 110 млн рублей на ремонт гагаринского путепровода

В бюджете Оренбургской области предусмотрели 110 млн рублей на ремонт гагаринского путепровода в Орске, который ведет от площади Гагарина в сторону проспекта Мира. Об этом глава города Василий Козупица сообщил на своей странице в Instagram.

В 2022 году из регионального бюджета на работы выделят 60 млн рублей. Еще 50 млн рублей на эти цели поступят в 2023-м.

Сейчас проект ремонта путепровода проходит госэкспертизу. После получения положительного заключения будет объявлен конкурс по поиску подрядчика. Исполнителю предстоит укрепить несущие конструкции сооружения, восстановить дорожное полотно и ограждения.

Как отмечает ИА «Урал56.Ру», контракт на разработку проекта работ удалось разыграть лишь с четвертой попытки. В итоге за работы взялась компания из Уфы.

При этом летом 2020 года прокуратура в ходе проверок выявила многочисленные нарушения сразу на нескольких путепроводах Орска, в том числе гагаринском. Суд тогда обязал городскую администрацию выполнить ремонт до 28 сентября 2021 года, однако работы так и не были выполнены.