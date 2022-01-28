Орлов поделился ожиданиями от «Вечера бокса» на РЕН ТВ

Боксер Евгений Орлов признался, что ждет боя Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева, который пройдет в рамках «Вечера бокса» на РЕН ТВ.

«Это разная весовая категория. Да, Пулеметчик там будет бегать, пока не поймает мощный Славин удар. <…> Я уверен, что Слава выиграет», — заявил «Известиям» Орлов 28 января.

В других поединках сразятся Максим Новоселов и Макс «Топор» Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев. По словам Орлова, Щербаков и Новоселов являются равными противниками.

«Шульский — он мастер, у него есть техника, есть выносливость <...> Здесь сюрпризов не будет. Шульскому единственное [стоит] держать защиту <...> Лично для меня интересен этот бой», — отметил боксер.

Ранее в пятницу Дукаев рассказал о тактике на предстоящем поединке, отметив, что начнет атаковать со второго раунда и целью станет печень соперника.

Накануне Пулеметчик поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего поединка с Дациком. По признанию бойца, сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться. Дукаев подчеркнул, что не намерен проигрывать.

Боксер Григорий Дрозд также отмечал, что Дацик набирает обороты и стал понапористей. По его мнению, Дукаев на ринге столкнется с серьезным соперником.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.