Кенкерли дал прогноз на бой Дукаева с Дациком

Боец ММА Вячеслав Дацик имеет равные шансы с Зелемханом «Пулеметчиком» Дукаевым. Об этом сообщил в пятницу, 28 января, чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли в беседе с «Известиями».

«Шансы 50/50. У одного скорость и опыт, а у другого мощь. Предпочтение отдаю Дацику, так как все-таки он более мобильный в последнее время и поэтому 55/45, что Дацик, наверное, выиграет», — уточнил Кенкерли.

«Вечер бокса» состоится 28 января, телеканал РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

Главным событием вечера станет бой Дацика и Дукаева. В других поединках встретятся Максим Новоселов и Максим «Топор» Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял Эльбаев.

28 января российский боксер Денис Лебедев заявил, что Дацик в профессиональном плане изменился в лучшую сторону и при хорошей подготовке «может еще нарубить дров, наделать хорошей шумихи».