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Зеленский допустил наличие у него секретов от Байдена

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не испытывает недопонимания с американским коллегой Джо Байденом, но добавил, что у него могут быть от главы Белого дома секреты.

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В ходе пресс-конференции с представителями иностранных СМИ 28 января Зеленскому задали вопрос о том, есть ли что-то, чего не знает Байден, сообщается на сайте kp.ru.

«Я думаю, что у меня как у президента независимой страны могут быть свои секреты, так же как и у президента США», — ответил украинский лидер.

Также Зеленский рассказал, что в ходе переговоров они с Баденом обсуждали превентивные меры в отношении России.

Кроме того, глава государства обратил внимание, что заявления о возможной эскалации ситуации вокруг Украины вызвали панику на рынках и финансовом секторе, а это негативно сказывается на экономике страны.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, передает НСН. Западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Киеву со стороны России, отметил дипломат.

Министр уточнил, что необходимо принуждать Украину к выполнению Минских соглашений, отметив важность признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

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