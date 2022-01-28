Группа из 27 российских дипломатов покинет США до конца недели

Группа из 27 российских дипломатов покинет США до конца текущей недели. Еще 28 работников дипсферы — к концу июня. Об этом в пятницу, 28 января, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 — к 30 июня. На сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще четыре человека. После этой высылки в российском посольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал», — заявил Антонов, слова которого приводятся на странице посольства в Facebook.

По его словам, что «российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России.

«Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остается в силе», — заключил дипломат.

Новость дополняется