Машина скорой помощи застряла в снегу в Петрозаводске

Автомобиль скорой помощи застрял в снегу около ТЦ «ЦУМ» на проспекте Ленина в Петрозаводске. Бригада медиков 27 января прибыла на вызов к женщине, которая потеряла сознание в магазине.

Однако быстро доставить пациентку в больницу не удалось. Машина не могла ехать дальше из-за снега. На место вызвали пожарные расчеты, которые организовали работы по буксировке кареты скорой помощи. Как отмечает ИА «Карелinform», ранее в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске застряла машина пожарной службы.

В Сочи на автодороге Адлер – Красная Поляна с троса, удерживающего опору моста, сорвалась ледяная глыба и упала на лобовое стекло приезжающего автомобиля Mercedes. В результате происшествия пострадал водитель. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе УГИБДД Краснодарского края. По предварительным данным, он получил травму живота.