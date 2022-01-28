Подготовка к реконструкции аэропорта Рощино началась в Тюмени

В Тюмени стартовали подготовительные работы перед реконструкцией аэропорта Рощино. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в Instagram.

Подготовка началась со строительства нового центрального контрольно-пропускного пункта (КПП). Он необходим для того, чтобы освободить пространство под расширение терминала.

Пропускная способность КПП возрастет в два раза за счет увеличения числа досмотровых зон и установки современного оборудования. Как отмечает портал «Наш город», въезд на контролируемую зону оснастят автоматическим шлагбаумом и специальным противотаранным препятствием.

На сегодняшний день специалисты уже выполнили устройство и перекладку наружных сетей электро- и теплоснабжения, а также устройство сетей связи. Начались внутренние работы по электросетям и водоотведению, монтаж фасада и возведение кровли.

Завершить строительство КПП планируется в июле 2022 года.