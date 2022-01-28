Прямой эфир
Мир
Группа из 27 российских дипломатов покинет США до конца недели
Мир
РФ направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции в Тбилиси
Экономика
Минтруд предложил выплачивать больничные работающим по ГПХ и повысить ряд пособий
Мир
Москва расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в Россию
Мир
МИД РФ выступил за мирное решение конфликта на киргизско-таджикской границе
Мир
Зеленский потребовал конкретики от Запада по вступлению Украины в НАТО
Общество
Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
Экономика
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Подготовка к реконструкции аэропорта Рощино началась в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени стартовали подготовительные работы перед реконструкцией аэропорта Рощино. Об этом сообщается на странице воздушной гавани в Instagram.

Подготовка началась со строительства нового центрального контрольно-пропускного пункта (КПП). Он необходим для того, чтобы освободить пространство под расширение терминала.

Пропускная способность КПП возрастет в два раза за счет увеличения числа досмотровых зон и установки современного оборудования. Как отмечает портал «Наш город», въезд на контролируемую зону оснастят автоматическим шлагбаумом и специальным противотаранным препятствием.

На сегодняшний день специалисты уже выполнили устройство и перекладку наружных сетей электро- и теплоснабжения, а также устройство сетей связи. Начались внутренние работы по электросетям и водоотведению, монтаж фасада и возведение кровли.

Завершить строительство КПП планируется в июле 2022 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022