МИД РФ выступил за мирное решение конфликта на киргизско-таджикской границе

МИД РФ распространил в пятницу, 28 января, сообщение о произошедшем вооруженном инциденте на границе Таджикистана и Киргизии, в котором российские дипломаты заявили об обеспокоенности из-за эскалации в регионе.

«Обеспокоены информацией об имевшем место вечером 27 января вооруженном инциденте на киргизско-таджикской границе. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон», — заявил директор департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Дипломат отметил, что Россия приветствует договоренности, достигнутые в итоге между сторонами, по прекращению огня и отводу вооруженных сил от границ. В российском внешнеполитическом ведомстве призвали решать возникающие противоречия без применения силы, исключительно дипломатическим путем, сообщается на сайте kp.ru.

Зайцев добавил, что Россия поддерживает обращение генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислава Зася с призывом решать возникшие противоречия исключительно мирным дипломатическим путем, сообщает телеканал «Звезда».

Конфликт между представителями Таджикистана и Киргизии возник 27 января в местности Торт-Кочо. На какое-то время его удалось уладить, но затем он вспыхнул вновь. Произошла стрельба. Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном.

В Киргизии заявили, что таджикская сторона по неизвестным причинам перекрыла дорогу Ош–Баткен–Исфана, это стало причиной обострения ситуации на границе. На место прибыли представители правоохранительных органов и призвали урегулировать вопрос мирным путем. Однако через несколько минут после завершения переговоров завязалась перестрелка.

Незадолго до полуночи вечером 27 января представители конфликтующих сторон возобновили переговоры для нормализации ситуации на границе.

28 января Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе дополнительных сил, стянутых к месту конфликта. МВД Киргизии возбудило уголовное дело по статье «Преступление против мира».

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.