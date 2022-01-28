Прямой эфир
Мир
Группа из 27 российских дипломатов покинет США до конца недели
Мир
РФ направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции в Тбилиси
Экономика
Минтруд предложил выплачивать больничные работающим по ГПХ и повысить ряд пособий
Мир
Москва расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в Россию
Мир
МИД РФ выступил за мирное решение конфликта на киргизско-таджикской границе
Мир
Зеленский потребовал конкретики от Запада по вступлению Украины в НАТО
Общество
Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
Экономика
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Москва расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва решила расширить список представителей Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщили в пятницу, 28 января, в МИД РФ.

Отмечается, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ.

«Рассчитываем, что западные партнеры не станут стрелять себе в ногу»
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов — о том, сможет ли Катар потеснить Россию на газовом рынке Евросоюза и как эскалация на Украине влияет на энергетику

«Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают», — говорится в заявлении.

Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики.

Вместе с тем российское внешнеполитическое ведомство проинформировало европейскую сторону об этом шаге, направив соответствующую ноту в представительство ЕС в России.

Накануне газета Finanсial Times со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли.

27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину. До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию, писала «Газета.Ru».

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022