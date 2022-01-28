Москва расширила список представителей ЕС с запретом на въезд в Россию

Москва решила расширить список представителей Евросоюза (ЕС), которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщили в пятницу, 28 января, в МИД РФ.

Отмечается, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности и паритетности, приняла решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ.

«Российские ответные меры коснулись в первую очередь руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают», — говорится в заявлении.

Ответный список также пополнили представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти ряда стран — членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики.

Вместе с тем российское внешнеполитическое ведомство проинформировало европейскую сторону об этом шаге, направив соответствующую ноту в представительство ЕС в России.

Накануне газета Finanсial Times со ссылкой на информированные источники сообщила о том, что ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций, который затронет новые российские проекты в газовой отрасли.

27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ готова включить СП-2 в список санкций против России в случае ее вторжения на Украину. До этого официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины намерен не допустить ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию, писала «Газета.Ru».

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.