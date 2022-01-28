Детский инфекционный ковид-госпиталь появится в Уфе

Инфекционный ковид-госпиталь для несовершеннолетних оборудуют на базе уфимской детской больницы № 17. Эту информацию подтвердили в минздраве Башкирии.

Решение в ведомстве приняли превентивно на фоне роста заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ, в том числе и среди детей. На сегодняшний день в больнице № 17 под пациентов с COVID-19 перепрофилировано только неонатологическое отделение, отмечает «МедиаКорСеть».

Ранее в больнице города Октябрьский (Башкирия) ввели в эксплуатацию новый аппарат МРТ, приобретенный по нацпроекту «Здравоохранение». Стоимость оборудования составила 104,5 млн рублей. Исследование для пациентов будет бесплатным.