Арестован один из подозреваемых в подготовке атаки на школу в Нижнем Новгороде
Суд арестовал одного из трех подростков, подозреваемых в планировании нападения на школу в Нижнем Новгороде. Об этом 28 января сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия взять под стражу одного из подростков — на два месяца, до 26 марта», — цитирует сообщение «РИА Новости».
По двум другим подозреваемым решение еще не принято.
Подростков 16–17 лет задержали 27 января. Как полагает следствие, они вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений города для убийства нескольких лиц «на почве ненависти».
По данным Следственного комитета, для нападения подростки выбрали школу, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к совершению убийства более двух лиц»).
20 сентября студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бегмансуров открыл стрельбу в здании вуза.
В результате шесть человек погибли, еще 43 пострадали.