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Синоптик рассказал о погоде в Москве с приходом циклонов «Мария» и «Надя»

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в пятницу, 28 января, спрогнозировал продолжительные снегопады в Москве с приходом циклонов «Мария» и «Надя».

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По его словам, сейчас циклоны проходят через центры европейской части страны, двигаются с запада на восток.

«Циклон будет проходить достаточно долго. До двух суток. Поэтому всё это время и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник большую часть дня будет идти снег. Небольшой по интенсивности. Небольшой, но достаточно длительный», — рассказал синоптик телеканалу «Звезда».

Синенков отметил, что ожидается увеличение снежного покрова. В настоящее время он составляет 46 см в Москве, но подрастет примерно на 7–9 см. Количество осадков, по мнению специалистов, составит от 12 до 15 мм. Температура воздуха в столице прогнозируется от 0 до –3 градусов в выходные, 29 и 30 января. В понедельник изменений температуры также не ожидается.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что Москва попеременно окажется в зоне действия двух циклонов с женскими именами, в результате чего в российской столице на протяжении пяти дней будут снегопады и метели. В субботу, 29 января, интенсивность снегопадов усилится, что приведет к сокращению видимости до 1 км. За этот день выпадет еще 5 мм осадков, пишет сайт kp.ru.

Атмосферное давление обрушится до показателя 727 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы. Это может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

В этот же день столичная Госавтоинспекция подготовила набор правил для москвичей в связи с непогодой. Как отмечает «Москва 24», автовладельцам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Кроме того, водителей попросили следить за ситуацией и обстановкой на дорогах, избегать резких маневров, а также быть вежливыми по отношению к другим участникам движения.

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