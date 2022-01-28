Строительство новой трамвайной линии утвердили в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга официально утвердила строительство новой трамвайной линии в направлении Кольцовского тракта. Ветка соединит микрорайоны Светлый, Уктус и новый автовокзал на Ботанике.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в консалтинговой компании «Стрелка», которая занималась проектированием линии, трамвайная ветка позволит комфортно передвигаться 150 тыс. жителей юга города.

«Мы разработали рамочную концепцию развития территории вдоль трамвайного маршрута. Концепция включает решения для трех типов зон: городской застройки, природного ландшафта и транспортно-пересадочных узлов», — объяснил менеджер проектов КБ «Стрелка» Артем Батукаев.

По его словам, территорию около трамвайных остановок наполнят коммерческими и общественно-деловыми объектами. Кроме того, в планах повышение доступности Уктусского лесопарка и пешеходной связанности крайних точек маршрута.

Ожидается, что среднегодовой пассажиропоток ветки составит около 7 млн человек. Доля использования личного транспорта при этом сократится на 30%.

Трамвай станет дополнением к двум существующим автобусным маршрутам в микрорайоне Светлый, а также снизит нагрузку на Кольцовский тракт, улицы Щербакова, Молодогвардейцев и другие.