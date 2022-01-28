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РФ направила ноту в МИД Грузии из-за антироссийской акции в Тбилиси

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Россия направила ноту в МИД Грузии в связи с антироссийской акцией у здания секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарской Конфедерации в Тбилиси. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил замдиректора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства России Алексей Зайцев.

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«С озабоченностью восприняли произошедшее. 26 января грузинской оппозицией была проведена антироссийская политическая акция в непосредственной близости от здания секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии. Незадолго до ее начала в секции произошло отключение основного и резервного электроснабжения», — рассказал Зайцев.

В связи с произошедшим в МИД Грузии была направлена нота о необходимости неукоснительного соблюдения грузинскими властями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Отношения России и Грузии испортились после того, как в 2008 году грузинские войска атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Позже Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.

21 января 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии, произошедшим в августе 2008-го. ЕСПЧ не поддержал заявления Тбилиси о якобы вторжении российских вооруженных сил на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года.

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