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В Госдуме оценили данные о высылке из Германии российского дипломата

Депутат Чепа прокомментировал решение Германии выслать дипломата РФ по подозрению в шпионаже
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пятницу, 28 января, в беседе с «Известиями» оценил данные СМИ о том, что Германия признала персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене.

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«[Неизвестны] причины, побудившие немецкие службы признать нашего консульского работника уличенным в шпионаже. <…> Надо сначала выяснить причину, почему они это сделали», — отметил он.

При этом парламентарий не исключил, что Россия может принять зеркальные меры.

Ранее в этот день издание Spiegel сообщило о том, что Германия высылает из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже. Персоной нон грата ФРГ объявила сотрудника российского консульства в Мюнхене. У россиянина была дипломатическая аккредитация. Он, по данным издания, якобы работал в российской Службе внешней разведки.

Журналисты газеты указали на то, что сотрудник дипмиссии связан с делом россиянина Ильнура Н., против которого федеральная прокуратура страны накануне выдвинула обвинения по делу о шпионаже в пользу России.

По данным прокуратуры ФРГ, до задержания Ильнур Н. работал научным сотрудником одной из научно-технических кафедр университета в Баварии.

В ведомстве указали на то, что представители СВР якобы интересовались, в частности, ступенями развития европейской ракеты-носителя Ariane и исследовательскими разработками россиянина.

Других сведений о расследовании власти страны не предоставили.

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