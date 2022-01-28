Более 750 л контрафактного алкоголя изъяли в одном из районов ХМАО

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа с 11 января изъяли 767 л контрафактного алкоголя. Об этом сообщает региональное УМВД России.

После новогодних праздников в районе стартовал рейд «Алкоголь», направленный на предупреждение и выявление преступлений, связанных с продажей и производством алкогольной продукции. Всего было организовано порядка 100 проверок торговых точек, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов выявили 10 нарушений в сфере торговли спиртным, пишет Muksun.fm.

«Также в период проведения мероприятия сотрудниками полиции выявлен один факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему», — рассказали в окружном УМВД.

По всем нарушениям составлены административные протоколы. Кроме того, возбуждены два уголовных дела.

В начале января 2022 года несколько жителей поселка Кондинский в ХМАО приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость. В результате употребления внутрь данной жидкости 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины скончались. Еще один житель поселка, находившийся в больнице, скончался позже. Продавщицу суррогата поместили под домашний арест.

13 января стало известно о еще одном трагическом случае, произошедшем в поселке Унъюган в ХМАО. От отравления контрафактным алкоголем погибли двое мужчин и одна женщина. Владельца магазина, торговавшего спиртным, задержали.