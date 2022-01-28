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Столтенберг исключил планы по размещению боевых групп НАТО на Украине

Столтенберг: у НАТО нет планов по размещению боевых групп на Украине
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У НАТО нет планов по размещению боевых групп альянса на Украине. Об этом сообщил в пятницу, 28 января, генсек организации Йенс Столтенберг.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность увеличения военного контингента в восточноевропейских странах Североатлантического альянса из-за гипотетического вторжения России на Украину.

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«Мы не планируем размещение боевых групп на Украине», — сказал генсек в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Вместе с тем Столтенберг добавил, что альянс постоянно оценивает ситуацию и продолжает считать дипломатию лучшим решением, передает «Газета.Ru».

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну. По его словам, но и наступать грубо на российские интересы и игнорировать их страна не позволит.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января указал, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

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