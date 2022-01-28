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Боксер Лебедев оценил предстоящий бой Дацика с Дукаевым

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Боец ММА Вячеслав Дацик в профессиональном плане изменился в лучшую сторону и при хорошей подготовке «может еще нарубить дров, наделать хорошей шумихи». Так 28 января о предстоящем бое Дацика и звезды уличных боев Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева высказался российский боксер Денис Лебедев.

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«У него есть характер, у него есть талант, он быстро обучается, быстро приходит в форму, уже совсем других габаритов, а это говорит о том, что он дисциплинированный, идет к своей цели. Он понимает, что сегодня это неплохой шанс заработать денег, у него есть имя, своя слава», — продолжил спортсмен.

По его словам, мастерство бойца достигается каждодневным повторением.

«Я думаю, что Пулеметчику будет сегодня нелегко, а если еще Дацик построит правильный план на бой, то он сегодня может победить», — спрогнозировал Лебедев.

Ранее в пятницу Дукаев рассказал о тактике на предстоящем поединке, отметив, что начнет атаковать со второго раунда и целью станет печень соперника. Накануне Пулеметчик поделился с «Известиями» своими ожиданиями от предстоящего поединка с Дациком. По признанию бойца, сейчас он потерял свою скорость, однако ему удалось немного восстановиться. Дукаев подчеркнул, что не намерен проигрывать.

Боксер Григорий Дрозд также отмечал, что Дацик набирает обороты и стал понапористей. Дышит хорошо. По его мнению, Дукаев на ринге столкнется с серьезным соперником.

«Вечер бокса» состоится 28 января, РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире. Трансляция начнется в 23:00.

Главным событием вечера станет бой Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева. В других боях вечера силами померятся Максим Новоселов и Максим «Топор» Щербаков, а также Павел Шульский и Даниял «Т-34» Эльбаев.

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