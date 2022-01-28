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Источник подтвердил готовность РФ принять ответные меры из-за RT в ФРГ

Источник: РФ готова принять ответные меры в связи с работой RT в ФРГ
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Москва готова принять ответные меры в связи с препятствованием работы канала RT в Германии. Об этом сообщил в пятницу, 28 января, правительственный источник в беседе с ТАСС.

«Среди них: штрафы YouTube, ограничение в распространении рекламы немецких организаций в российских онлайн-СМИ, ограничительные меры в отношении немецких СМИ и журналистов», — уточнил источник.

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Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ответит в случае продолжения притеснения канала RT в Германии. До этого, 18 января, Лавров отметил основания России полагать, что правительство ФРГ непосредственно связано с ситуацией с вещанием телеканала RT DE.

17 января в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, если Германия не откажется от практики давления на российские СМИ в ФРГ.

Тогда как 16 декабря 2021 года онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch за якобы обход ограничений, наложенных ранее, — речь об удалении других каналов RT, добавляет «Газета.Ru».

После чего, 22 декабря, RT сообщил, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы телеканал RT DE, который вел вещание на немецком из студии в Москве.

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