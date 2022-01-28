Ученые в Австралии связали успеваемость детей с курением их родителей

Ученые из Мельбурнского королевского технологического института в Австралии провели исследование и выяснили, что дети, чьи родители курят, демонстрируют больше поведенческих проблем и хуже учатся в школе по сравнению с детьми, чьи родители не курят. Об этом говорится в журнале Economics and Human Biology.

Так, специалисты выяснили, что дети некурящих родителей имели более высокий средний балл по всем показателям когнитивных тестов. Те, кто рос с курящими мамами и папами, демонстрировали более низкий результат.

Также ученые установили, что курение родителей снижает академическую успеваемость их детей в среднем на 3% и ухудшает поведение на 9%.

Таким образом, по мнению авторов исследования, полученные результаты подчеркивают роль семейной среды в развитии детей в раннем возрасте, которая закладывает основу для их здоровья, социального и экономического успеха.

«Мы считаем, что кампании, направленные на сокращение потребления табака, должны сообщать еще и о непреднамеренном вреде, который курение родителей может нанести детям в настоящем и будущем», — заявили специалисты.

Кроме того, отмечается, что воздействие вторичного табачного дыма дома может привести к многочисленным проблемам со здоровьем у младенцев и детей, например к астме или ушным инфекциям, пишет «Ридус».

Ранее в январе сотрудники Бристольского университета (Великобритания) обнаружили связь между лишним весом у женщин и вредными привычками их предков-мужчин.

Ранее 28 января президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за перевозку по стране табачной продукции без соответствующей российскому законодательству маркировки будут взиматься штрафы. Как уточняет сайт kp.ru, совершеннолетние граждане могут перевозить не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 г табака или всех указанных изделий вместе общим весом не более 250 г на человека.