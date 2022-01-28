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Около 9,5 т снега вывезли с улиц Брянска за неделю

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С улиц Брянска за неделю вывезли 9400 т снега, что позволило расширить обочины на основных магистралях. Об том сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные дорожного управления.

На этой неделе работы по расширению обочин улиц, на которых осуществляется движение общественного транспорта, велись на Красноармейской, Димитрова, Фокина, Никитина, Брянской Пролетарской дивизии, Литейной, 50-й Армии и других. На остальных улицах коммунальщики расширяли проезжую часть с помощью грейдеров.

28 января в борьбе с осадками задействованы 74 единицы техники. В посыпке улиц пескосоляной смесью участвуют 24 комбинированные машины.

Этой зимой коммунальщики заготовили около 31 тыс. кубометров реагента. На прошлой неделе из них было израсходовано 1,2 тыс. кубометров, пишет NASHBRYANSK.RU.

В работе по расширению улиц задействованы семь грейдеров, в расчистке общественных территорий, пешеходных зон и тротуаров — 14 тракторов. Вывозом снега занимаются 11 самосвалов, отметили в администрации.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня на территории Брянска ожидаются снегопады.

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