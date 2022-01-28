Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Мир
Столтенберг признал разногласия союзников по НАТО о помощи Украине
Мир
Минздрав Испании сообщил о преодолении пика шестой волны COVID-19
Мир
Путин и Макрон обсудили по телефону гарантии безопасности
Мир
В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными многоквартирного дома
Мир
Лавров и глава МИД ФРГ поддержали работу нормандского формата
Общество
Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
Экономика
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале
Сюжет:

В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными многоквартирного дома

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в пятницу, 28 января, из стрелкового оружия многоквартирный дом в поселке Ясное вблизи города Докучаевска. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как отмечается в заявлении, вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Ясное из крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела в двух квартирах повреждено остекление, в одной из них поврежден газовый счетчик.

Реактивная позиция: какое оружие смогут получить от РФ республики Донбасса
ЛНР и ДНР рассчитывают на помощь в радиолокационной борьбе и защите от турецких беспилотников

Ранее в этот день начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко заявил, что над Украиной регулярно фиксируются полеты самолетов-разведчиков США и Великобритании, однако активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снизилась.

В тот же день глава минобороны Украины Алексей Резников указал на то, что в настоящий момент не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.

24 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022