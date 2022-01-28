В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными многоквартирного дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в пятницу, 28 января, из стрелкового оружия многоквартирный дом в поселке Ясное вблизи города Докучаевска. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как отмечается в заявлении, вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Ясное из крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела в двух квартирах повреждено остекление, в одной из них поврежден газовый счетчик.

Ранее в этот день начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко заявил, что над Украиной регулярно фиксируются полеты самолетов-разведчиков США и Великобритании, однако активность украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) снизилась.

В тот же день глава минобороны Украины Алексей Резников указал на то, что в настоящий момент не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной прошлого года.

24 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.