Столичный бизнес выступил против избыточных ограничений из-за COVID-19

Столичные предприниматели отмечают достаточный уровень мер, принятых против COVID-19 в Москве, и считают, что их ужесточение не принесет практической пользы. Такое мнение, в частности, в пятницу высказал телеканалу «Москва 24» ресторатор Вячеслав Мартыненко.

Бизнесмен считает, что жесткие меры могут негативно сказаться на бизнесе, в первую очередь — на малом и среднем. По его словам, из всех мер достаточно сохранить масочный режим и соблюдать другие меры предосторожности, учитывая, что «Омикрон» переносится нетяжело.

О том, что ужесточение антиковидных мер принесет ресторанам новые убытки, заявил также владелец ресторана Pescatore и сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев. Он отметил, что из-за коронавируса люди и без того стали меньше ходить в рестораны, а введение дополнительных мер лишит рестораны еще большего числа посетителей.

Ресторатор и основатель компании HURMA Management Group Дмитрий Левицкий, в свою очередь, считает, что действия московских властей в плане коронавирусных ограничений одни из самых прогрессивных в мире.

«Власти Москвы осмысленно вводят меры по профилактике распространения коронавируса. Никому не выгодно губить бизнес», — сказал он АГН «Москва».

Позицию бизнесменов разделяют работники столичных музеев.

Так, директор музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов указал на то, что существующих мер против COVID-19 достаточно для обеспечения безопасности посетителей.

«Посещать учреждения культуры при имеющихся мерах безопасно», — пояснил он.

Ношение масок, предъявление QR-кода или результата ПЦР-теста при посещении музея, хорошо дисциплинируют горожан, добавляет директор мемориального музея Скрябина Александр Лазарев. По его словам, посетители привыкли к этим ограничениям и тщательно их соблюдают.

«Московские власти ищут баланс между безопасностью граждан и нормальным функционированием экономики. На мой взгляд, они поступают правильно, когда не вводят в городе каких-то избыточных ограничительных мер. Ограничительные меры сильно бьют по экономике, поэтому гораздо полезнее иметь как можно больше онлайн-сервисов, в том числе и медицинских. А они в Москве хорошо развиты», — подытожил в беседе с корреспондентом «РГ» директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский.

Сегодня в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции действует ряд ограничительных мер. В частности, самоизоляция для граждан старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, дистанционный режим работы в отношении не менее 30% работников, масочный режим в общественном транспорте, ТЦ и магазинах, а также запрет на проведение публичных мероприятий.

Введение новых ограничений по коронавирусной инфекции в Москве будет зависеть от ситуации с заболеваемостью и возможностями медицинской системы. Об этом 26 января рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Она добавила, что в Москве более 90% пациентов, у которых недавно подтвердился COVID-19, лечатся амбулаторно. По ее словам, 80% выявленных в городе случаев COVID-19 приходится на штамм вируса «Омикрон».

Ранее в этот день стало известно, что в Москве усилены проверки противоэпидемических мер на предприятиях сферы торговли, культуры и общепита.