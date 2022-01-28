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Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Юрист Квартальнова: россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале
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Президент России Владимир Путин 28 января подписал закон об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам на 8,6%. Юрист Евгения Квартальнова в беседе с «Известиями» напомнила, что изначально 1 января 2022 года эта категория пенсий была проиндексирована на 5,9%.

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Однако позже в январе глава государства поручил правительству проиндексировать выплаты на 8,6%. Таким образом, уже в феврале российские пенсионеры получат проиндексированные до этого уровня выплаты, а также «недостающие» 2,7% за январь.

Пенсии будут начислены автоматически, и никуда специально обращаться не придется, подчеркнула юрист.

Поручение об индексации страховых пенсий на 8,6% президент РФ сделал 12 января.

Аргументируя необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции, глава государства указал на то, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.

20 января Госдума единогласно приняла в третьем окончательном чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%.

Спустя шесть дней данный закон был одобрен членами Совета Федерации. Решение было принято единогласно, «за» проголосовали 144 сенатора.

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