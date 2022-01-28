«АвтоВАЗ» ограничил продажи внедорожников Lada Niva Travel

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 28 января 2022 года ввел ограничения продаж автомобилей Lada Niva Travel. Причины такого решения неизвестны. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн», в распоряжении которого оказалось соответствующее письмо руководства завода к дилерам Lada.

Продажи обновленного внедорожника Lada Niva, который получил приставку Travel, начались в феврале 2021 года. Внешность автомобиля претерпела значительные изменения. У модели появились новый капот, иная решетка радиатора и видоизмененные фары.

Также внедорожник Niva Travel получил новые боковые молдинги, более рельефные накладки на колесные арки, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road автомобиль дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

Модель Niva является разработкой «АвтоВАЗа», и ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года машина стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ».

В начале декабря 2019 года «АвтоВАЗ» приобрел 50% акций компании «GM-АвтоВАЗ» у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма стала на 100% аффилированной компанией «АвтоВАЗа». В апреле «GM-АвтоВАЗ» была переименована в АО «Лада Запад Тольятти».

21 сентября сообщалось, что внедорожник Lada Niva нового поколения, производство которого начнется в 2024 году, будет стоить в Европе от €12 тыс. до €16 тыс.