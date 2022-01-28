Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Мир
Столтенберг признал разногласия союзников по НАТО о помощи Украине
Мир
Минздрав Испании сообщил о преодолении пика шестой волны COVID-19
Мир
Путин и Макрон обсудили по телефону гарантии безопасности
Мир
В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными многоквартирного дома
Мир
Лавров и глава МИД ФРГ поддержали работу нормандского формата
Общество
Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
Экономика
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Столтенберг признал разногласия союзников по НАТО о помощи Украине

Столтенберг: у союзников по НАТО есть разногласия по помощи Киеву
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У союзников по НАТО есть разногласия по вопросу предоставления помощи Украине. Об этом 28 января заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в рамках серии мероприятий атлантического совета.

Пограничное стояние: кто и зачем собирает войска вокруг Украины
И почему Киев активизировал военные приготовления внутри страны

«Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть», — отметил он в ходе трансляции в Twitter.

Он добавил, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса «никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполняться на 100%».

Как отметил генсек НАТО, никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине нет.

27 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность увеличения военного контингента в восточноевропейских странах Североатлантического альянса из-за гипотетического вторжения России на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января указал, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Известно, что США отправили на Украину уже три груза военной помощи. Кроме того, 26 января кабмин Чехии одобрил передачу Киеву 4 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов. Литва бесплатно передаст украинской армии приборы тепловизионного наблюдения. Украинская армия на дипломатическом уровне отказалась от приобретения этих устройств. При этом она изъявила желание забрать их безвозмездно.

Германия отказалась от предоставления летальной военной помощи Украине. Берлин предоставит Киеву, в частности, 5 тыс. военных касок. Кроме того, Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. ФРГ также обучит украинскую сторону его возведению и использованию.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отмечается, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022