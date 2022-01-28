Столтенберг признал разногласия союзников по НАТО о помощи Украине

У союзников по НАТО есть разногласия по вопросу предоставления помощи Украине. Об этом 28 января заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в рамках серии мероприятий атлантического совета.

«Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть», — отметил он в ходе трансляции в Twitter.

Он добавил, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса «никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполняться на 100%».

Как отметил генсек НАТО, никаких планов по размещению боевых групп НАТО на Украине нет.

27 января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Соединенные Штаты обсуждают с союзниками возможность увеличения военного контингента в восточноевропейских странах Североатлантического альянса из-за гипотетического вторжения России на Украину.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 января указал, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Известно, что США отправили на Украину уже три груза военной помощи. Кроме того, 26 января кабмин Чехии одобрил передачу Киеву 4 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов. Литва бесплатно передаст украинской армии приборы тепловизионного наблюдения. Украинская армия на дипломатическом уровне отказалась от приобретения этих устройств. При этом она изъявила желание забрать их безвозмездно.

Германия отказалась от предоставления летальной военной помощи Украине. Берлин предоставит Киеву, в частности, 5 тыс. военных касок. Кроме того, Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. ФРГ также обучит украинскую сторону его возведению и использованию.

Посольство РФ призвало США отказаться от поставок оружия Украине. В заявлении посольства отмечается, что Штатам стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ, если они на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину.