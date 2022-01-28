Совбез Белоруссии заявил об активности ВВС НАТО у границ Союзного государства

Военно-воздушные силы (ВВС) НАТО отрабатывают возможность потенциального применения крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками, у границ Союзного государства. Об этом в пятницу, 28 января, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

«Глава государства [Александр Лукашенко] обратил внимание на активизацию полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ Союзного государства. По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками», — цитирует его БелТА.

Вольфович отметил, что под видом якобы угроз с Востока обосновывается необходимость наращивать на сопредельных территориях постоянное военное присутствие и активность сил Североатлантического альянса. Так, госсекретарь напомнил, что в приграничные с республикой районы в Польше и в балтийских странах дополнительно переброшено около 30 тыс. военнослужащих. Помимо этого, на территориях этих государств находятся свыше 10 тыс. военных НАТО.

26 января пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Минск столкнется с быстрым и решительным ответом западных стран в случае, если даст разрешение на использование своей территории для нападения на Украину. По словам Прайса, в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией.

24 января пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби заявил о повышении готовности войск из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, в состояние повышенной боеготовности приведено 8,5 тыс. человек, что позволяет ускорить готовность, если НАТО примет решение активировать силы быстрого реагирования.

21 января Лукашенко сообщил о необходимости защищать границу республики с Украиной более надежно. Он добавил, что нынешнее политическое руководство Украины, находясь под внешним управлением, «ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно».

В последнее время в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». Также он добавил, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».