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В Подмосковье задержали двух полицейских за сбыт наркотиков

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Оперативники управления собственной безопасности подмосковного главка МВД задержали двух полицейских за причастность к сбыту наркотиков. Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова сообщила в пятницу, 28 января.

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«Оперативниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области в результате комплекса мероприятий задержаны двое сотрудников тылового подразделения УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Предварительно установлена их причастность к сбыту наркотических средств», — сообщила представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Оба задержанных полицейских уволены из органов внутренних дел (ОВД) по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законодательством.

Ранее, 25 января, в Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту перевозки большой партии мефедрона. Сотрудники ГИБДД остановили на трассе автомобиль, в котором обнаружено 3,5 кг наркотического вещества.

Экспертиза подтвердила, что в каждом из пакетов находилось по 0,5 кг мефедрона.

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, решается вопрос о его аресте. Установлено, что мужчина забрал вещество из тайника в Курской области и должен был доставить пакеты в Татарстан. Подросток проходит по делу в качестве свидетеля.

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