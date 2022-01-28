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Президент Польши заявил об отсутствии военных угроз стране

Анджей Дуда: Никаких военных угроз Польше в настоящий момент не существует
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Никаких военных угроз Польше в настоящий момент не существует. Об этом в пятницу, 28 января, заявил президент страны Анджей Дуда.

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«Я уже говорил официально в СМИ, могу напомнить: по моему мнению и по мнению тех, с кем я общался, никакой прямой конкретно военной угрозы для Польши нет. Нет никаких сигналов, которые указывали бы на наличие таких угроз», — заявил Дуда на заседании Совета национальной безопасности страны.

В последнее время в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

24 января глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что власти страны рассматривают вопрос оказания военной поддержки Украине. Решение по данному вопросу пока не принято, заявил Солох.

В тот же день стало известно, что Североатлантический альянс (НАТО) усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. В альянсе пояснили, что Дания направляет фрегат в Балтийское море и намерена направить четыре истребителя F-16 в Литву в миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Также военных или вооружение в Восточную Европу направят Румыния, Болгария, Нидерланды.

Днем ранее генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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