Устроившего стрельбу в Днепре солдата привезли в суд

Военнослужащего Нацгвардии Украины Артема Рябчука, который накануне, 27 января, расстрелял сослуживцев, доставили в Кировской районный суд Днепра, где ему изберут меру пресечения.

Журналистов в зал, где пройдет заседание, не пускают.

Молодой человек проходит подозреваемым в деле об умышленном убийстве и дезертирстве.

Инцидент произошел на территории Южного машиностроительного завода. Солдат срочной службы забрал автомат АК-47 из оружейной комнаты и расстрелял своих сослуживцев в караульном помещении. В результате погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

После стрельбы Рябчук скрылся, забрав с собой оружие и патроны. Правоохранители задержали его в тот же день в городе Подгородное Днепропетровской области.

На фоне случившегося командующий национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах стрельбы в Днепре. В городе 28 и 29 января объявили траур.