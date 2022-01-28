Больше 90 школ закрылись на карантин в Волгоградской области
Количество полностью закрытых на карантин школ увеличилось в Волгоградской области. В большинстве учебных учреждений отмечается сезонный всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 28 января карантин ввели в 15 школах. Семь из них находятся в Волжском, четыре — в Волгограде, по одной — в Новоаннинском, Иловлинском, Серафимовичском и Калачевском районах. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». В отдельных классах карантин действует в 167 школах.
В связи с заболеваемостью ОРВИ полностью закрыты 76 школ. Еще в 11 учреждениях карантин введен частично.
На дистанционное образование переведены 20 колледжей. Кроме того, в 147 детских садах закрыты отдельные группы.
По данным Минпросвещения за 27 января, в России из-за COVID-19 карантинные меры действуют в 165 школах 39 регионов.