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Больше 90 школ закрылись на карантин в Волгоградской области

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Количество полностью закрытых на карантин школ увеличилось в Волгоградской области. В большинстве учебных учреждений отмечается сезонный всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 28 января карантин ввели в 15 школах. Семь из них находятся в Волжском, четыре — в Волгограде, по одной — в Новоаннинском, Иловлинском, Серафимовичском и Калачевском районах. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». В отдельных классах карантин действует в 167 школах.

В связи с заболеваемостью ОРВИ полностью закрыты 76 школ. Еще в 11 учреждениях карантин введен частично.

На дистанционное образование переведены 20 колледжей. Кроме того, в 147 детских садах закрыты отдельные группы.

По данным Минпросвещения за 27 января, в России из-за COVID-19 карантинные меры действуют в 165 школах 39 регионов.

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