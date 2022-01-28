Трамвайный маршрут № 1к продлят в Липецке на время ремонта сетей

В Липецке временно продлили трамвайный маршрут № 1к. Мера будет носить временный характер, сообщает городской департамент транспорта.

Решение о продлении маршрута принято в связи с необходимостью восстановить инженерные сети в районе остановки «Улица Чехова», пишет LipetskMedia.

На время ремонта трамваи будут следовать по маршруту № 1 до остановки «ДП6». Сроки завершения работ при этом не называются.

В профильном департаменте отмечают, что в связи с изменением маршрута следования возможны задержки в движении транспорта.