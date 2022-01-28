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Путин обсудил с Макроном российские предложения по гарантиям безопасности

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Москва внимательно изучит ответы Запада на ее предложения по гарантиям безопасности. Об этом сообщила в пятницу, 28 января, пресс-служба Кремля.

В частности, российский лидер добавил, что Москва после того, как внимательно изучит письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, определится со своими дальнейшими действиями. При этом стороны также затронули тематику Украины.

По требованиям дня: как Москва восприняла ответы США и НАТО
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Так, Путин отметил значимость неукоснительного выполнения Киевом положений Минских соглашений и других договоренностей, в том числе по налаживанию прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), передает «Газета.Ru».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не спешат с заключениями по ответу США. Он также подчеркнул, что нельзя сказать, что соображения Москвы были учтены или «была продемонстрирована готовность учитывать нашу озабоченность».

26 января посол США в РФ Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед».

В январе 2022 года в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия–НАТО в Брюсселе, после чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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