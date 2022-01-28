Эксперт дал рекомендации по защите от мошенников при покупках онлайн

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в пятницу, 28 января, в беседе с «Известиями» объяснил, как остановить многократное мошенническое списывание с карты и защитить себя при онлайн-покупках.

Ранее в этот же день представитель ВТБ рассказал, что в январе был зафиксирован рост количества мошеннических фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли. Получая ссылку, человек заполняет платежную форму. Однако вместо покупки оформляется подписка на сайт злоумышленников и начинается списывание денег с карты, при этом средства уходят суммами от 5 тыс. до 20 тыс. рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса.

По словам ведущего аналитика Digital Risk Protection в Group-IB Евгения Егорова, существуют популярные мошеннические схемы, в которых часто применяется метод постепенного списания денежных средств с карты жертвы. Однако в этих схемах количество списаний ограничено.

Для того чтобы остановить многократные списания, Ульянов рекомендовал владельцу карты не пытаться разобраться, что происходит, а немедленно обратиться в банк и заблокировать карту, после чего написать жалобу на несанкционированные списания. Тогда, по словам эксперта, есть шансы вернуть свои средства.

Избежать встречи с мошенниками, полагает специалист, поможет аккуратное поведение. Он призвал обращать внимание на источник ссылки, не доверять незнакомым контактам и не переходить по присланным адресам.

«Источник получения ссылки очень важен. Мы понимаем, кто нам прислал эту ссылку — наш хороший приятель, коллега по работе или сосед по лестничной клетке, которому мы доверяем, и он пользовался этим сервисом, у него всё хорошо и мы можем перейти по ссылке», — отметил эксперт.

Такие современные угрозы, как указал Ульянов, с одной стороны, очень однообразны и принципиально новых не появляется, однако, с другой стороны, они постоянно варьируются, подстраиваются под интересы пользователя и новостную повестку, потому нет специальной «серебряной пули», способной выявить мошенника.

В качестве эффективного способа обезопасить свои средства эксперт рекомендовал завести отдельную карту для онлайн-покупок и подписок. На ней не стоит держать больших сумм, и в случае необходимости ее можно быстро аннулировать.

13 января в пресс-службе Банка России сообщили, что в 2021 году Центробанк (ЦБ) заблокировал 2060 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. В регуляторе добавили, что с 1 декабря 2021 года интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у россиян, стали блокировать во внесудебном порядке.