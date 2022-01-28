Прямой эфир
Политика
Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году
Мир
Столтенберг признал разногласия союзников по НАТО о помощи Украине
Мир
Минздрав Испании сообщил о преодолении пика шестой волны COVID-19
Мир
Путин и Макрон обсудили по телефону гарантии безопасности
Мир
В ДНР сообщили об обстреле украинскими военными многоквартирного дома
Мир
Лавров и глава МИД ФРГ поддержали работу нормандского формата
Общество
Голикова заявила о сохранении коллективного иммунитета в России на уровне 64,4%
Экономика
Цена нефти Brent превысила $90 за баррель впервые с 2014 года
Спорт
Россиянин Медведев обыграл грека Циципаса в полуфинале Australian Open
Общество
Россияне получат «недостающие» 2,7% индексации пенсий в феврале

Эксперт дал рекомендации по защите от мошенников при покупках онлайн

Эксперт Ульянов дал рекомендации по защите от мошенников при покупках онлайн
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в пятницу, 28 января, в беседе с «Известиями» объяснил, как остановить многократное мошенническое списывание с карты и защитить себя при онлайн-покупках.

Стратегия роста: почему не стоит торопиться с оплатой услуг
Предъявить претензии после выплаты завышенной суммы будет невозможно

Ранее в этот же день представитель ВТБ рассказал, что в январе был зафиксирован рост количества мошеннических фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли. Получая ссылку, человек заполняет платежную форму. Однако вместо покупки оформляется подписка на сайт злоумышленников и начинается списывание денег с карты, при этом средства уходят суммами от 5 тыс. до 20 тыс. рублей с разницей в 10–15 секунд до полного обнуления баланса.

По словам ведущего аналитика Digital Risk Protection в Group-IB Евгения Егорова, существуют популярные мошеннические схемы, в которых часто применяется метод постепенного списания денежных средств с карты жертвы. Однако в этих схемах количество списаний ограничено.

Для того чтобы остановить многократные списания, Ульянов рекомендовал владельцу карты не пытаться разобраться, что происходит, а немедленно обратиться в банк и заблокировать карту, после чего написать жалобу на несанкционированные списания. Тогда, по словам эксперта, есть шансы вернуть свои средства.

Избежать встречи с мошенниками, полагает специалист, поможет аккуратное поведение. Он призвал обращать внимание на источник ссылки, не доверять незнакомым контактам и не переходить по присланным адресам.

«Источник получения ссылки очень важен. Мы понимаем, кто нам прислал эту ссылку — наш хороший приятель, коллега по работе или сосед по лестничной клетке, которому мы доверяем, и он пользовался этим сервисом, у него всё хорошо и мы можем перейти по ссылке», — отметил эксперт.

Такие современные угрозы, как указал Ульянов, с одной стороны, очень однообразны и принципиально новых не появляется, однако, с другой стороны, они постоянно варьируются, подстраиваются под интересы пользователя и новостную повестку, потому нет специальной «серебряной пули», способной выявить мошенника.

В качестве эффективного способа обезопасить свои средства эксперт рекомендовал завести отдельную карту для онлайн-покупок и подписок. На ней не стоит держать больших сумм, и в случае необходимости ее можно быстро аннулировать.

13 января в пресс-службе Банка России сообщили, что в 2021 году Центробанк (ЦБ) заблокировал 2060 фишинговых сайтов, которые имитировали ресурсы настоящих банков. В регуляторе добавили, что с 1 декабря 2021 года интернет-ресурсы, используемые злоумышленниками для кражи денег у россиян, стали блокировать во внесудебном порядке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022