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Минздрав Испании сообщил о преодолении пика шестой волны COVID-19

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Министр здравоохранения Испании Каролина Дариас 28 января сообщила, что страна прошла пик шестой волны COVID-19.

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«Все данные указывают, что мы согнули кривую. Данные подтверждаются ежедневно, каждый день мы видим, что снижение укрепляется», — сказала она журналистам.

Министр рассказала, что во время шестой волны количество заражений в семь раз превышало показатели третьей волны , которая была год назад, однако госпитализация и уровень заполненности коек в отделениях интенсивной терапии были гораздо ниже.

По мнению Дариас, этому способствовали высокий уровень вакцинации в стране (более 90%), а также особенности нового штамма коронавируса «Омикрон», который имеет менее тяжелые последствия, чем его предшественники.

За последние две недели в Испании выявлено почти 1,5 млн новых случаев COVID-19.

27 января сообщалось, что ученые Пенсильванского университета провели исследование, в результате которого установили, что «Омикрон» появился в октябре 2021 года, а также выяснили его особенности.

По данным ученых, этот штамм отделился от предыдущих вариантов вируса в результате адаптивной эволюции, при которой мутации передаются будущим поколениям путем естественного отбора.

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.

7 января ученые из Китайской академии наук предположили, что штамм «Омикрон» мог произойти не от человека, как предполагалось раньше, а от мышей. Ученые выразили мнение, что изначально грызуны заразились COVID-19 от людей. После этого, предположительно, в течение года в организме мышей вирус начал мутировать.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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