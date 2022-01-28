Уборку снега провели у школы для детей с особенностями развития в Рязани

Власти Рязани приняли меры для ликвидации сугробов возле школы для детей с особенностями развития. Сугробы на обочине ликвидировали после жалоб горожан.

Родители учеников школы № 23 в социальных сетях сообщили, что уборка снега проводилась на соседних улицах — Ленина, Свободы и Садовой. К учебному учреждению спецтехника не подъехала, несмотря на продолжительные снегопады. Детым-инвалидам приходилось перелазить через сугроб или обходить по проезжей части. Горожане пытались почистить подход к школе самостоятельно, но с глыбами льда справиться не удалось. Родители отметили, что территория самой школы очищена хорошо, пишет РИА «7 новостей».

После появления информации в соцсетях администрация направила к школе спецтехнику. На текущий момент тротуары и дорога убраны, снег вывезен.

20 января сообщалось, что в Рязани эвакуируют автомобили, которые создают заторы на дорогах или мешают уборке снега.