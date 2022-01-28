Синоптики пообещали москвичам оттепель

В Москве на следующей неделе температура будет превышать климатическую норму примерно на шесть градусов, а в понедельник, 31 января, возможна оттепель. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает Гидрометцентр России.

«Наступает кульминация зимы. Однако сильных морозов в столичном регионе можно не опасаться — температура будет колебаться в пределах, превышающих климатическую норму примерно на 6–7 градусов, и даже кратковременно (в понедельник) достигнет оттепельных значений», — говорится в прогнозе на сайте учреждения.

Гидрометцентр предупреждает, что снегопады в ближайшие дни продолжатся, высота сугробов увеличится. Кроме того, в столице возможны метели и усиление ветра, а на дорогах столицы сохраняется гололедица.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что циклоны «Мария» и «Надя» будут засыпать столицу снегом на протяжении пяти дней. Москва окажется в циклоническом «конвейере» с пятницы, 28 января, который не отпустит город до середины следующей недели.

С коллегой из «Фобоса» согласна и главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. К концу текущей недели в Москве она пообещала снегопад и ветреную погоду.

А начало третьего месяца зимы почти на всей территории страны отметится потеплением. Температура будет выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.