В Киеве оценили сообщения о споре Зеленского с Байденом

Сообщения американских СМИ о споре, возникшем в телефонном разговоре президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, не соответствуют фактам и «подпитывают напряженность». Об этом 28 января заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

По его словам, по окончании переговоров лидеры опубликовали отчеты об их содержании.

«Сразу после появления первых ложных описаний разговора президентов были опубликованы и официальные опровержения таких описаний. Это факты», — цитирует Подоляка «Украинская правда».

Как он продолжил, сообщения со ссылкой на анонимные источники, полностью расходящиеся с реальностью, появляются ежедневно.

«Именно такие фейки являются одним из главных подпитывателей напряженности, они проталкивают войну как идею. На самом деле разговор между президентами Зеленским и Байденом был очень конструктивным, деловым, он касался конкретных практических вещей», — заключил он.

Как ранее в пятницу сообщил CNN, в ходе беседы политиков возникли сложности на фоне разногласий по поводу «уровней риска» якобы готовящегося российского вторжения на Украину. Белый дом оспорил оценку переговоров, предупредив, что анонимные источники «распространяют ложь».

Как там уточнили, Байден предупредил Зеленского, что неминуемое вторжение является «очевидной вероятностью».

Телефонный разговор президентов прошел поздним вечером четверга, 27 января. Зеленский назвал переговоры «долгой беседой», в ходе которой он поблагодарил США за военную помощь и обсудил варианты финансовой. Байден заверил в дальнейшей поддержке и готовности оказать дополнительную экономическую помощь.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы.

Россия неоднократно отвергала эти данные. В частности, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.