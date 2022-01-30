Повар рассказал о правильном приготовлении шашлыка

Повар Петр Пахомов рассказал о правильном приготовлении шашлыка.

Так, по его словам, при выборе мяса в магазине лучше обратить внимание на продукт в вакуумной герметичной упаковке. Кроме того, «в составе маринада не должно быть лишних компонентов — только соль, специи, уксус, возможно, майонез».

«Чем меньше будет ингредиентов в составе, тем более натуральным и качественным будет шашлык», — пояснил Пахомов в беседе с 360tv.ru.

Повар посоветовал использовать для самостоятельного маринада лук и соль. Однако лук следует выжимать до выделения сока, а не вешать кольцами на шампур.

Помимо этого, Пахомов призвал с осторожностью замачивать мясо в кетчупе, потому что в нем содержится большое количество сахара. Из-за подобного маринада шашлык может остаться сырым внутри, так как сахар быстро горит.

18 января сообщалось, что заменители натурального мяса могут быть вреднее натуральных.

Так, куриная грудка на гриле считается минимально обработанной, поскольку для ее приготовления обычно добавляют только специи и соль. При этом, чтобы создать аналогичный продукт из заменителей, необходимо использовать более 30 ингредиентов, включая метилцеллюлозу, мальтодекстрин, сироп глюкозы.