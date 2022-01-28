Президент Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 января, подписал закон об индексации пенсий на 8,6%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Вместе с тем накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, пострадавшим на производстве и ветеранам будут увеличены на 8,4% с февраля, пишет «Газета.Ru».

Проработать решение об индексации пенсий Путин поручил 12 января.

Необходимость индексации пенсии выше уровня инфляции была озвучена главой государства в связи с тем, что принятые ранее решения не смогли бы покрыть расходы пенсионеров в текущем году из-за роста цен.

Соответствующие поправки Госдума приняла 20 января, а 26 января они получили единогласное одобрение в Совете Федерации.

25 января федеральная риелторская компания «Этажи» предложила разрешить гражданам использовать свои пенсионные накопления до прекращения рабочей деятельности на покупку жилья, земельных участков или строительство дома. В Минстрое РФ добавили, что после ознакомления с предложением ведомство направит свою позицию в установленном порядке.