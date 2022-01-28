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«Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохранили нулевые наценки на социально значимые товары

«Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохранили нулевые наценки на социально значимые товары
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Торговые сети «Магнит», «Дикси» и «Мегамарт» сохранили нулевые торговые наценки на ряд социально значимых товаров: молоко, хлеб и мясо кур. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которое поступило в «Известия» в пятницу, 28 января.

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В июле 2021 года ФАС удовлетворила ходатайство АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») о покупке сети «Дикси» и магазинов «Мегамарт» при условии полного исполнения предписания ведомства. Оно предусматривает в том числе то, что «Тандер» должно ежеквартально отчитываться о выполнении взятых на себя дополнительных обязательств по установлению нулевых торговых наценок на отдельные позиции социально значимых товаров в указанных магазинах.

Отмечается, что организация отчиталась о выполнении требований ФАС. Антимонопольщики продолжат контролировать исполнение всех пунктов предписания.

12 января «Магнит» и «Дикси», а также «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик» (Х5 Retail Group) предложили ограничить максимальный уровень наценок на продукты первой необходимости не более чем на 10% до конца 2022 года. «Бристоль» заявил о готовности снизить наценки на 10–15%. В ФАС России рассказали, что рассматривают предложения.

В начале декабря замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов сообщил, что не планируется заключение новых соглашений с ритейлерами и производителями о сдерживании цен на продукты, так как сейчас «достаточно эффективно» сложилась работа с производителями еды и с сетями, у которых минимальные наценки.

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