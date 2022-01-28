Сергей Зверев оштрафован на 20 тыс. рублей из-за отчетов о выборах

Судья мирового участка Тверского района Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей шоумена и стилиста Сергея Зверева за поздно сданные отчеты о выборах в Госдуму.

«Избирком Бурятии решил, что я нарушил: якобы не вовремя сдал отчет о выборах, а я сдал отчет заранее. Никаких нарушений нет. Всё вовремя», — рассказал шоумен журналистам перед судебным заседанием.

Стилист пояснил, что считает обвинения неправомерными и готов представить чеки и почтовые штемпели, подтверждающие своевременную отправку информации в избирком.

Представитель партии «Зеленые», от которой баллотировался звездный стилист, заявила, что отчет нужно было подать 25 октября, а Зверев отправил его по почте 23 октября.

Шоумена привлекли по статье 5.17 КоАП РФ «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума». Санкция статьи предусматривает штраф 20–25 тыс. рублей.

В 2021 году Зверев был выдвинут партией «Зеленые» по одномандатному округу № 9 в Республике Бурятия. В ходе своей кампании шоумен не раз выступал, в том числе проводил одиночные пикеты, в защиту Байкала и окружающей среды. Он проиграл, оказавшись на третьем месте с 7,46% голосов.