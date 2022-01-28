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Один человек погиб при взрыве снаряда на предприятии на Урале

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Снаряд взорвался на предприятии по утилизации отходов в Свердловской области. Один человек погиб и шесть пострадали. Об этом сообщил в пятницу, 28 января, представитель экстренных служб.

По предварительной информации, это произошло на территории ООО «Гефест-М» на улице Калинина в городе Реж.

«При взрыве, предположительно, снаряда калибра 23 мм произошло разрушение внутренних перегородок и остекления здания размером 100 на 20 м», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Взрыв прогремел в 15:06 (13:06 мск), пожара за ним не последовало. На место направились оперативные службы.

По словам представителя экстренных служб, всех раненых доставили в больницу, сообщает телеканал «360». Эту информацию подтвердили в минздраве Свердловской области.

«Один погиб на месте. Шесть человек доставлены в режевскую больницу: одна (женщина) прооперирована, трое госпитализированы с множественными ранениями, двое после осмотра отправлены домой. В помощь режевским медикам выехала бригада Медицины катастроф», — сказали в ведомстве.

Предприятие «Гефест-М» находится на территории бывшего Режевского химического завода и занимается утилизацией боеприпасов и производством взрывчатых веществ промышленного назначения, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 12 октября, снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) сдетонировал под комбайном, который проводил полевые работы в Ростовской области в районе хутора Нижнекривской Шолоховского района. В результате случившегося пострадавших нет.

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