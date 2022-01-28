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В Минцифры назвали негативные последствия от запрета криптовалют

Минцифры: запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития IТ-отрасли в РФ
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Запрет на обращение криптовалют снизит темпы развития IТ-отрасли и сделает ее неконкурентоспособной. Об этом сообщил в пятницу, 28 января, глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Введение любых ограничений на выпуск и обращение криптовалют приведет к тому, что индустрия блокчейн-решений внутри страны перестанет развиваться. Любое регуляторное ограничение в этой части приведет к оттоку профильных специалистов в другие страны», — приводит заявление Шадаева сайт ведомства.

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По его словам, введение запрета на обращение криптовалют не укладывается в общие рамки проводимой политики по поддержке отрасли.

Таким образом, как уточнил глава ведомства, Минцифры предлагает сформировать необходимые меры по государственному регулированию рынка выпуска и обращения криптовалют.

Накануне Минфин РФ предложил ввести новые правила криптовалютных операций без их запрета. В новой концепции, в частности, предлагается проводить операции с криптовалютами через банки. С этой позицией согласились и в Росфинмониторинге.

Однако в ЦБ РФ 27 января не согласились по некоторым позициям с Минфином, передает «Газета.Ru».

28 января председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что запрет криптовалют может привести лишь к развитию теневого рынка. Именно поэтому, по его словам, лучшим шагом будет поиск способов их регулирования.

До этого, 20 января, Центробанк России заявил, что от криптовалюты идет угроза экологии страны и ее энергообеспечению. Кроме того, как уточнили в ЦБ РФ, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества. В связи с этим Банк России предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства.

В свою очередь, президент России Владимир Путин призвал ЦБ и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют, после чего доложить об итогах. Глава государства указал на то, что у Центробанка есть своя позиция по данному вопросу.

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