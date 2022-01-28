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Лавров: если ситуация зависит от России, то войны не будет

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Войны с Украиной не будет, если ее начало или предотвращение зависит только от России. Об этом в пятницу, 28 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью.

Отказное письмо: как США и НАТО ответили на требования РФ по гарантиям
И чего дальше ждать от Москвы

По его словам, Москва войн не хочет.

«Но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим», — озвучил позицию РФ глава российской дипломатии.

Как он продолжил, Россия будет добиваться того, чтобы США соблюдали договоренности, которые подтвердили в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По словам Лаврова, он не считает завершенными переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва передала проекты договоренностей в середине декабря, а письменные ответы на них получила два дня назад, напомнил он.

Некоторые из ответов «наводят тень на плетень», но в них есть и «рациональные зерна», добавил министр.

26 января о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Альянс предложил восстановить дипломатические миссии сторон и линию связи, отметил он.

Вместе с этим посол США Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона на российские инициативы. Американский госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что в переданных письменных ответах изложен «серьезный дипломатический путь вперед».

МИД РФ разместил проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря 2021 года, напоминает «Газета.Ru».

Россия предложила обязать стороны ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия против безопасности друг друга.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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