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Кардиолог перечислил три главных признака сердечного приступа

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Сильное давление в груди, боль, распространяющаяся на шею и левую руку, и болезненные ощущения в животе являются главными признаками сердечного приступа. Об этом рассказал профессор кардиологии Ульф Ландмессер из Берлина.

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Специалист добавил, что сердечный приступ также может сопровождаться одышкой и тревожностью. В случае появления данных признаков необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, добавил Ландмессер.

Кроме того, при проявлении симптомов сердечного приступа врач рекомендовал принять аспирин. Терапевтический эффект данного лекарства связан с тем, что оно разжижает кровь и растворяет сгустки в сосудах сердца, которые являются причиной инфаркта, пишет Focus Online.

В свою очередь, невролог Павел Хорошев отмечал, что болезненное ощущение в груди, которое напоминает давление плиты, является признаком ишемии или же инфаркта миокарда.

Вместе с тем кардиолог Университета имени Мечникова Игорь Кочанов назвал симптомы, которые могут быть признаками инфаркта миокарда и на которые необходимо обратить внимание и срочно обратиться к врачу.

В частности, насторожить должно внезапно появившееся кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которого ранее во время таких действий не наблюдалось.

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